«Анже» — «Монако»: результат матча Лиги 1, кто победил, как сыграл Головин

В матче 34-го тура французской Лиги 1 «Монако» переиграл «Анже». Встреча состоялась на стадионе «Раймон Копа — Жан-Буин» в Анже и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 79-й минуте забил форвард монегасков Виссам Бен-Йеддер, ему ассистировал Юссуф Фофана. Российский полузащитник Александр Головин провёл на поле 79 минут и был заменён на Сеска Фабрегаса. Результативными действиями Головин не отметился.
Ставки на победу «Монако» принимались с коэффициентом 1.44: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1440 рублей. Успех «Анже» шёл за 9.70, ничья — за 4.90.
Тотал меньше 2.5 мяча оценивался в 1.95, а тотал меньше 1.5 гола — в 3.70. На ничью в первом тайме и итоговую победу «Монако» давали 4.00, на победу монегасков со счётом 1:0 — 6.00.
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