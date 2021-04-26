«Аталанта» — «Болонья»: результат матча, какой счёт, как сыграл Алексей Миранчук

В матче 33-го тура итальянской Серии А «Аталанта» разгромила «Болонью». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 5:0.
Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук появился на поле на 61-й минуте и забил гол.
На 22-й минуте счёт открыл полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, ему ассистировал Луис Мурьель. На 44-й минуте преимущество бергамасков увеличил Мурьель. В начале второго тайма полузащитник «Болоньи» Йерди Схаутен получил красную карточку.
На 57-й минуте Ремо Фройлер довёл счёт до разгромного. Спустя две минуты Дуван Сапата забил четвёртый гол, голевую передачу отдал Руслан Малиновский. На 73-й минуте отличился Алексей Миранчук, ему ассистировал Йоаким Мехле.
Ставки на победу «Аталанты» принимались за 1.27: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1270 рублей. Ничья оценивалась в 7.40, победа «Болоньи» — в 13.50.
На тотал больше 2.5 мяча давали 1.37, на тотал больше 4.5 мяча — 2.98. Точный счёт 5:0 в пользу бергамасков оценивался в 21.0.
- 26 апреля 2021
-
08:15
-
07:45
-
07:15
-
06:46
- 25 апреля 2021
-
22:12
-
21:19
-
19:00
-
18:42
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:10
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:31
-
10:30
-
10:00
-
09:30