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«Аталанта» — «Болонья»: результат матча, какой счёт, как сыграл Алексей Миранчук

В матче 33-го тура итальянской Серии А «Аталанта» разгромила «Болонью». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 5:0.

Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук появился на поле на 61-й минуте и забил гол.

На 22-й минуте счёт открыл полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, ему ассистировал Луис Мурьель. На 44-й минуте преимущество бергамасков увеличил Мурьель. В начале второго тайма полузащитник «Болоньи» Йерди Схаутен получил красную карточку.



На 57-й минуте Ремо Фройлер довёл счёт до разгромного. Спустя две минуты Дуван Сапата забил четвёртый гол, голевую передачу отдал Руслан Малиновский. На 73-й минуте отличился Алексей Миранчук, ему ассистировал Йоаким Мехле.

Ставки на победу «Аталанты» принимались за 1.27: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1270 рублей. Ничья оценивалась в 7.40, победа «Болоньи» — в 13.50.

На тотал больше 2.5 мяча давали 1.37, на тотал больше 4.5 мяча — 2.98. Точный счёт 5:0 в пользу бергамасков оценивался в 21.0.