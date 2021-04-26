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ЦСКА — «Авангард»: прогноз Александра Кожевникова на 5-й матч финала КХЛ

ЦСКА — «Авангард»: прогноз Александра Кожевникова на 5-й матч финала КХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на пятый матч финальной серии Кубка Гагарина КХЛ ЦСКА — «Авангард».

Ставка: победа ЦСКА в основное время за 1.79.

«ЦСКА точно выиграет с преимуществом в две шайбы. Мне кажется, их засудили в предыдущем матче в Балашихе. Пора исправлять ситуацию. Физически они садятся, но молодёжь действует более-менее хорошо. Будут перестановки в команде, тогда и игра иначе пойдёт, по-другому.

Шалунова убрали на один матч, ни за что практически. Это не очень хорошо, конечно, но и не такая потеря, из-за которой ЦСКА может посыпаться. В четвёртой встрече армейцы сильно пострадали из-за своих удалений.

Сегодня подопечным Игоря Никитина как никогда важно перед возвращением серии в Балашиху добыть третью победу. Будут приложены все усилия. Да, по сути, они спаслись в самом конце встречи в Балашихе, а по итогу всё равно проиграли достаточно быстро.

Непонятно, почему они так бегают, особенно канадцы. Эмоции и поддержка болельщиков свою роль тоже могут сыграть. Попробую поставить на уверенную победу красно-синих в основное время с преимуществом в две шайбы», — сказал Кожевников.

ЦСКА — «Авангард». Прогноз на пятый матч: где взять эмоции после триллера в Балашихе?
В субботу армейцы получили 60 минут штрафа и четыре шайбы, пора сделать выводы.
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