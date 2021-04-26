«Лацио» — «Милан»: прогноз Александра Аксенова на матч Серии А

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 33-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Лацио» — «Милан».



Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.83.



«Встреча двух команд, которые сейчас обижены, потому что «Милан» в прошлом туре проиграл «Сассуоло», причем вел по счету, но потом дважды пропустил. Что касается «Лацио», то команда, как казалось, должна была дать бой «Наполи», но получила крупное поражение со счетом 2:5, хотя до этого была хорошая победная серия.



Главный вопрос – чья форма окажется содержательной. Оба клуба далеки от своего пика, поэтому допускают такие осечки. Мы помним, что и турнирное положение влияет на команды. «Милан» продолжает претендовать на Лигу чемпионов, на второе место, поэтому любое поражение этих направлений может лишить его мечты. Что касается «Лацио», то если будут осечки, то не будет еврокубков, что для команды Индзаги будет настоящей трагедией. В перспективе можно еще даже побороться за Лигу чемпионов, но для этого надо победить «Милан», который является конкурентом за это право.



Мне кажется, что матч будет достаточно результативным, потому что обе команды готовы атаковать и многовато в последнее время пропускают. Поставлю на то, что обе сумеют забить при тотале больше 2,5 – такая комбинированная ставка», — сказал Аксенов.

«Лацио» — «Милан». Прогноз: момент истины для Чалханоглу и Доннаруммы «Милан» недавно претендовал на скудетто, а теперь рискует остаться без Лиги чемпионов.