«Фонбет» подарит фрибет самым преданным болельщикам «Авангарда»

Компания «Фонбет», официальный партнер омского хоккейного клуба «Авангард», решила поощрить самых преданных болельщиков команды, продолжавших верить в её победу даже после двух первых пропущенных шайб. «Фонбет» подарит фрибет за одиночные ставки, сделанные в лайве на победу «Авангарда» в основное время и на победу с учётом овертайма в четвёртом матче финальной серии КХЛ с ЦСКА после того, как счёт стал 0:2, и до первого гола омского клуба.



Четвёртый матч серии, прошедший в субботу в подмосковной Балашихе, где принимает своих соперников омский клуб, сложился весьма драматично. Омичи пропустили две шайбы в первом периоде, во втором сумели сократить отставание в счёте и проигрывали до 45-й минуты, когда сравняли счет – 2:2. На 56-й минуте Дамир Шарипзянов вывел «Авангард» вперёд, но ЦСКА спасся, сравняв счёт за секунду до конца основного времени.



В овертайме омичи всё-таки вырвали победу, забив гол в меньшинстве, и сравняли счёт в серии до четырёх побед – 2-2. Пятый матч пройдёт в Москве 26 апреля.



«Фонбет» подарит фрибет в размере 430 рублей клиентам, которые ставили в лайве на победу «Авангарда» в основное время после того, как счёт стал 0:2, и до первого гола омской команды (с 13-й до 24-й минуты), а также тем болельщикам, которые поставили в лайве на победу омского клуба в матче (с учётом овертайма) после того, как счёт стал 0:2, и до первого гола омской команды, и их ставки выиграли.



«Остаётся только позавидовать выдержке болельщиков, продолжавших верить в свою команду даже при счёте 0:2, и железной воле хоккеистов «Авангарда», сумевших переломить ход неудачно складывавшегося для них матча. «Авангард» – очень популярный клуб. У него большая армия поклонников как в Омске, так и в Балашихе, где команда проводит домашние матчи. И нам очень важно поддержать нашего партнёра, хоккейный клуб «Авангард», и таких преданных болельщиков, которые продолжают верить в свою любимую команду, несмотря ни на что. Надеемся, что эта акция подстегнёт интерес любителей хоккея к финальной серии, который и так очень высок. И надеемся увидеть такую же захватывающую игру в оставшихся матчах», — сказал генеральный директор «Фонбет» Александр Парамонов.