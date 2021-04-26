ЦСКА — «Авангард»: ставка Максима Лебедева на игру финала Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 5-й матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 ЦСКА — «Авангард».



Ставка: победа ЦСКА за 1.84.



«Четвёртый матч финальной серии отправил мою память к тем временам, когда по роду своей деятельности я присутствовал на множестве матчей всевозможных юниорских турниров. Или, как их ещё называли, «турниров в намордниках». Вот там через матч встречались ситуации, когда соотношение бросков после первого периода было что-то вроде 62-5, а счет после того же самого первого периода – 0:4. И во второй двадцатиминутке этот счёт плавно перетекал в 6:4. И так до самой финальной сирены, и домой ты уходишь с глазами, как у бешеной креветки, и с вопросом «Что это было?», потому что к хоккею, тому хоккею, который ты знал и к которому привык, увиденное не имело никакого отношения.



Если бы армейцы, заработав два матч-штрафа и в общей сложности 60 минут штрафного времени, ещё и выиграли бы в овертайме, то «Авангард» был бы заживо похоронен. Точно так же, как в своё время был похоронен в Нижнем Новгороде финский «Йокерит», в плей-офф так же дважды подряд игравший по пять минут в большинстве, но в итоге уступивший и более уже головы не поднимавший (если кто забыл, это тогда Скудра после матча, по дороге в раздевалку, одной ёмкой фразой сказал Ессе Йоэнсуу всё, что думал про обоих его мам). А так «Авангард» ещё не просто, как дедушка Ленин, живее всех живых, но и прервал наконец адскую домашнюю серию из сплошных поражений.



Но теперь особо интересно, что нас ждет в пятом матче, который в семиматчевых сериях в большинстве случаев оказывается определяющим. И хоть в последнее время статистика этих самых пятых матчей сильно размылась, всё равно его победитель забирает всю серию более чем в половине случаев.



Несмотря на равный счёт в серии, на отыгрыш «Авангарда» со счёта 0:2 в четвёртом матче, последние секунды этого самого четвёртого матча лишь укрепили меня в мысли, что ЦСКА не избежать третьего подряд Кубка Гагарина. Потому что когда армейцы врубают максимальную скорость, когда извлекают из себя все возможности своего организма и подключают все имеющиеся ресурсы, против этой силы никто в КХЛ (и, скорее всего, в Европе), устоять не может. Правда, это случается достаточно редко – так чаще им и не нужно. Тут и Фортуна поворачивается к ним лицом, и шайбы летят куда нужно, и всё начинает получаться. Вдумайтесь сами: «ястребы» половину матча играли в численном большинстве, но даже в такой «курортной» обстановке и вроде бы на родном льду сумели отскочить от ЦСКА только в овертайме. А ведь больше такой халявы армейцы им не дадут. Сейчас Никитин проведёт индивидуальную воспитательную работу одновременно со всей командой, ЦСКА в пятом матче будет удаляться сильно меньше, чем в предыдущем – и откуда при таких раскладах взяться шансам для «Авангарда»?



Поэтому я продолжаю с упорством, достойным лучшего применения, настаивать на своём начальном прогнозе – то есть победе ЦСКА. В том числе и в пятом матче финальной серии. Причём даже в основное время, хоть и с минимальным счётом. Для того, чтобы всё закончить в шестой игре», — сказал Лебедев.

ЦСКА — «Авангард». Прогноз на пятый матч: где взять эмоции после триллера в Балашихе? В субботу армейцы получили 60 минут штрафа и четыре шайбы, пора сделать выводы.