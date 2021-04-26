«Лацио» — «Милан»: ставка Максима Калиниченко на игру Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Лацио» — «Милан».
Ставка: «Лацио» не проиграет и обе забьют за 2.14.
«Обе команды претендуют на места в еврокубках. «Милан», конечно, почти обеспечил себе выход в Лигу чемпионов. Удачно он проводит этот сезон, даже несмотря на второе место. Долгое лидерство и серебро в чемпионате по итогу были бы прекрасным результатом для миланцев.
Хотя сезон еще не закончен, все на самом деле еще может измениться. Ведь преследователи в таблице сидят прямо на хвосте у команды Пиоли. «Ювентус» и «Аталанта» отстают от него всего на один балл, а «Наполи» с пятой строчки – на три очка. Так что «Милану» сейчас нельзя расслабляться. В таких матчах, как у него будет с «Лацио», важно не терять нужные очки.
Сам же «Лацио» немного отстает от первой пятерки чемпионата. Долгое время вровень шли они с «Наполи» в таблице. Однако сейчас неаполитанцы немного оторвались от римлян на пять очков. Не последнюю роль в этом сыграл их матч в 31-м туре. Тогда команда Гаттузо разгромила подопечных Индзаги со счетом 5:2.
Однако, если не брать последнее поражение от «Наполи», то «Лацио» весьма стабильно начал побеждать. В чемпионате у него была серия выигрышей из пяти встреч кряду. «Милан» подобной статистикой похвастаться не может, он часто играет вничью и иногда проигрывает. Плюс миланцы давно не играли с равными соперниками. Так что неясна их форма на данный момент, учитывая, что клуб недавно проиграл «Сассуоло» (1:2) и сыграл вничью с «Сампдорией» (1:1).
Сердцем я за «Милан», но не уверен в том, что он победит в этой игре. А вот в силах «Лацио» я не сомневаюсь. Он сможет дать отпор команде Пиоли и, наверняка, не проиграет. Также думаю, что без голов обе команды с поля не уйдут», — сказал Калиниченко.
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