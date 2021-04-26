ЦСКА — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на 5-ю игру финала КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 5-й матч финала Кубка Гагарина, в котором сыграют ЦСКА и «Авангард».



Ставка: ТМ 3.5 за 2.31.



«На самом деле сейчас уже и не важно, кто где играет. «Авангард» выиграл первый матч финала на выезде. Никого не смутило, что это был чужой лёд. Переездов толком нет, команды не устают.



Я угадал первые три прогноза на первые три матча, но не угадал четвёртый. Предсказывал победу ЦСКА в основное время. К этому всё и шло, но когда ЦСКА начал вести со счётом 2:0, на команду нашло какое-то затмение, армейцы начали хватать удаления. Локтионов, Шалунов — оба по 5+20 минут. Потом ещё по две минуты, и «Авангард» всё же реализовал большинство. Это была фантастическая история. Предсказать такой матч никто не мог в принципе — то, что тотал будет больше 5,5 шайбы, что всё так повернется.



Предполагаю, что пятый матч будет не таким безумным, как четвёртый. Не будет столько удалений у ЦСКА. Игорь Никитин наверняка скажет своим ребятам, чтобы они прекратили сходить с ума. Призовёт сыграть спокойно и дисциплинированно.



Посмотрите, какие у «Авангарда» потери. Стась не будет играть в пятом матче. Это центральный форвард оборонительного плана, на котором держится всё четвёртое звено. Это серьезная потеря для «Авангарда».



На трибунах сидел Семёнов, также серьёзная потеря для омского клуба. Сыграл 291 матч подряд, просто железный человек, главная легенда КХЛ. Очень мощный центр. «Авангард» не может выпустить Секача, потому что есть лимит и все пять иностранцев играют, значит, Секач будет отдыхать. «Авангард» однозначно будет ослаблен.



Пока неизвестно решение по Локтионову и Шелунову. Есть предчувствие, что в пятом матче они сыграют. «Авангард» будет осторожно играть сзади, а ЦСКА — дисциплинированно. Не будет сумасшедшего давления, как в прошлых матчах.



Я беру кэф 2,31 на тотал меньше 3.5 шайбы. Много заброшенных шайб не жду. Очень часто матчи меняются, после результативных сражений проходят низовые матчи. Как раз такого осторожного и скучного матча я и жду», — сказал Лысенков.

ЦСКА — «Авангард». Прогноз на пятый матч: где взять эмоции после триллера в Балашихе? В субботу армейцы получили 60 минут штрафа и четыре шайбы, пора сделать выводы.