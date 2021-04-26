«Торино» — «Наполи»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата Италии

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 33-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Торино» — «Наполи».



Ставка: победа «Наполи» и ТБ 2.5 за 2.59.



«В прошлом туре «Наполи» показал великолепный футбол, играя против «Лацио». Это было очень круто. Следующим соперником для «Наполи» станет «Торино». Эта команда пока не обезопасила себя от вылета.



Туринцы, надо сказать, играют неплохо в этом календарном году. Многое получается. Надо признать, что текущее положение «Торино», возле зоны вылета, заставляет команду играть больше в атаку. Мы видим, что Белотти прекрасен и Дзадза играет отлично. Да и в целом «Торино» в последнее время может выдавать очень приличные матчи.



«Наполи» продолжает бороться за Лигу чемпионов. Уже поговаривают, что Дженнаро Гаттузо не будет тренировать команду в следующем сезоне. Но мне кажется, что Гаттузо очень важно на мажорной ноте закончить чемпионат, а победа в этом матче может значительно приблизить «Наполи» к Лиге чемпионов.



Думаю, что матч получится результативным. «Наполи» сейчас находится в той форме, когда победа должна быть у неаполитанцев, но «Торино» будет сопротивляться, поэтому поставлю на тотал больше 2.5 мяча и победу «Наполи», пусть и на выезде будет играть команда», — сказал Аксёнов.