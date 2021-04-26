ЦСКА — «Авангард»: прогноз Владимира Вуйтека на финальную встречу Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч финала КХЛ ЦСКА — «Авангард».



Ставка: победа ЦСКА за 1.76.



«После суперзрелищного (хотя после первого периода это сложно было предположить) четвёртого матча нам предстоит увидеть самый, с моей точки зрения, лёгкий и очевидный для прогноза поединок финала.



Не вижу тут никакого другого результата, кроме победы ЦСКА в основное время. Уже по ходу четвёртого матча было видно, что у «Авангарда» не так много сил осталось, было большое количество ошибок, в том числе невынужденных, в простых моментах. И если бы не потрясающе недисциплинированная игра армейцев (а я бы даже сказал, что начали просто хулиганить), после того как команда повела 2:0, то счёт в финале плей-офф КХЛ перед матчем в Москве должен был быть 3:1. Отдав инициативу Омску, ЦСКА сам сделал себе поражение и равенство в серии.



Думаю, в пятом матче «Авангард» начнёт игру в более оборонительной манере, чем четвёртую. С ЦСКА играть в атаку слишком рискованно, у армейцев появляется много свободы для быстрых ответных выпадов, что мы и увидели в начале прошлого матча. Но я считаю, что это не помешает ЦСКА добиться победы. Да, хозяевам, возможно, будет с начала матча непросто и какое-то время «Авангард» сможет продержаться, но армейцы уже нашли путь к воротам Грубеца и будут играть в свою игру, в давление и забьют не одну шайбу в ворота омичей. У армейцев осталось больше сил, а после такого четвёртого матча проблем с дисциплиной у ЦСКА не должно быть. Я бы даже предположил, что ЦСКА выиграет не в одну шайбу — 3:1 или 4:1. Для ставки в этом матче на ЦСКА с минусовой форой риск будет оправданным», — сказал Вуйтек.

ЦСКА — «Авангард». Прогноз на пятый матч: где взять эмоции после триллера в Балашихе? В субботу армейцы получили 60 минут штрафа и четыре шайбы, пора сделать выводы.