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«Реал» — «Челси»: где покажут, во сколько начало матча Лиги чемпионов 27 апреля

«Реал» — «Челси»: где покажут, во сколько начало матча Лиги чемпионов 27 апреля
Ставки / Прогнозы 0

27 апреля состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Челси». Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех «Челси» оценён экспертами в 3.45. Ставки на ничью принимаются за 3.35.

Букмекеры считают, что первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.00, на пенальти — за 3.20. Гол Карима Бензема идёт за 2.50, гол Тимо Вернера — за 3.20.

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