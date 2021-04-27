ЦСКА — «Авангард»: результат 5-го матча, какой счёт, кто выиграл 26 апреля

ЦСКА проиграл омскому «Авангарду» в пятом матче финала Кубка Гагарина. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).
На 25-й минуте «Авангард» убежал в контратаку: Кирилл Семёнов отдал передачу вдоль ворот на Дамира Шарипзянова, который открыл счёт в матче. На 35-й минуте Рид Буше убежал в контратаку и забросил шайбу в меньшинстве.
После пяти матчей омичи ведут в серии со счётом 3-2. Шестая встреча состоится 28 апреля в Балашихе и начнётся в 19:00 мск.
Ставки на победу «Авангарда» принимались с коэффициентом 4.29: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4290 рублей. Успех ЦСКА оценивался в 1.86, а ничья — в 4.40.
На тотал меньше 4.5 шайбы давали 1.60, а на тотал меньше 2.5 шайбы — 4.10. Итоговый успех «Авангарда» оценивался в 2.55, а точный счёт 2:0 в пользу омичей — в 38.0.
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