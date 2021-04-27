Россия — США: результат матча ЧМ-2021 U18, какой счёт, как сыграли, кто победил

Сборная России U18 обыграла сверстников из США в стартовом матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею. Встреча проходила во Фриско, США, и завершилась победой россиян в овертайме со счётом 7:6.
После 26 минут сборная России проигрывала со счётом 1:5, однако смогла вернуться в игру и взять верх. Дублем отметился Иван Мирошниченко, по одной шайбе забросили Данила Юров, Дмитрий Бучельников, Всеволод Гайдамак, Матвей Мичков и Никита Чибриков.
Ставки на победу сборной России принимались с коэффициентом 3.73: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3730 рублей. Успех США оценивался в 1.70, ничья — в 4.60.
На тотал больше 5.5 шайб давали 1.50, на тотал больше 9.5 шайб — 6.10. Итоговый успех россиян оценивался коэффициентом 2.70, а точный счёт 1:1 — в 80.0.
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