«Реал» — «Челси»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Челси».



Ставка: ТМ 2.5 за 1.59.



«Лига чемпионов у нас на повестке дня. Первый полуфинальный матч, в котором «Реал» сыграет против «Челси» на стадионе «Альфредо ди Стефано» или как его назвал Клопп на «тренировочном поле».



«Реал» уже снял английский скальп, обыграв «Ливерпуль». Наверняка против команды Тухеля мы увидим очень тесный и плотный футбол. Вряд ли команды будут много пропускать, при Тухеле «Челси» вообще мало пропускает. За исключением игры против «Вест Бромвича», когда получил пять, но тогда «Челси» играл в меньшинстве.



«Реал» в последних матчах вообще не пропускает, что против «Ливерпуля» на «Энфилде», что в матчах домашнего чемпионата. Правда мадридцы недобрали очки в обоих матчах, и позиции в чемпионате Испании серьезно пошатнулись.



Лига чемпионов — это турнир Зинедина Зидана. Еще ни разу команда Зидана, попав в полуфинал, не сходила с дистанции. Он всегда выходил в финал.



Вряд ли первая игра получится результативной. Я так предполагал и в матче с «Ливерпулем». Но и там предпосылок, что матч получится голевым, было не много. Здесь также таких предпосылок немного. За счет прессинга, аккуратности, опыта своих игроков все может снова быть низовым.



Кроос неизвестно сыграет ли, Модрич вроде бы полностью восстановился, Есть Азар, который ранее выступал за «Челси». Вроде бы кадровые проблемы реала немного ушли в сторону. Сейчас вопрос в функциональном состоянии. У «Реала» очень интенсивный график, поэтому силенок может откровенно не хватить.



Мой прогноз на первый матч «Реал» — «Челси», который пройдет в Испании — тотал меньше 2,5 мяча. Я бы еще рассмотрел вариант с тоталом меньше 1 мяча в первом тайме. Вряд ли мы увидим футбол, в котором команды стремятся обменяться голами уже на старте игры. Скорее всего, игра будет контратакующей.



Смотрим футбол. Тотал первого тайма меньше 1 гола и тотал общий в матче меньше 2,5», — сказал Генич.

«Реал» — «Челси». Прогноз на матч: магия Зидана подходит к концу. Мадридцам пора на выход «Челси» всё ещё не проигрывает при Тухеле на выезде. Всего три пропущенных гола в десяти матчах.