«Реал» — «Челси»: ставка Максима Калиниченко на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч полуфинала Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Челси».



Ставка: победа «Реала» за 2.33.



«Тут можно долго говорить об уровне обеих команд, их нынешней форме, составах. Однако я все-таки оттолкнусь в своем прогнозе от опыта футболистов и тренеров.



Так, «Реал» уже в который раз доказывает, что он просто феноменально умеет выступать в плей-офф больших турниров. За редким исключением мадридцы не доходят до стадий полуфиналов и финалов. Не последнюю роль в таком уровне «Реала» в последние годы играет именно Зидан. О трех подряд завоеванных кубках ЛЧ под руководством француза уже слагают легенды.



Сколько в этом сезоне было у Зидана проблем и с составом, и с результатами. Однако он все равно умудряется быть в претендентах на главный трофей Европы, а также еще и на чемпионство в Ла Лиге, где у него тоже долгое время было все не так хорошо.



В их паре я именно из-за опыта «Реала» склоняюсь к его победе, по крайне мере в первом матче. У себя дома «сливочные» в этом сезоне давали отпор многим соперникам. «Челси» в этой игре будет очень непросто.



Конечно, совсем сбрасывать со счетом лондонцев тоже нельзя. Они воспряли духом с приходом Тухеля и до сих пор показывают хорошие результаты. Показывает отличный, прагматичный футбол нынешний «Челси». Однако это не отменяет некоторых вещей, которые стоят выше физической формы команд и расчётов.



Думаю, что «Реал» в их паре обязан выходить в финал. Так что уже в первом матче предложу поставить на победу «сливочных», — сказал Калиниченко.

«Реал» — «Челси». Прогноз на матч: магия Зидана подходит к концу. Мадридцам пора на выход «Челси» всё ещё не проигрывает при Тухеле на выезде. Всего три пропущенных гола в десяти матчах.