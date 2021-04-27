«Реал» — «Челси»: ставка Максима Калиниченко на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч полуфинала Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Челси».
Ставка: победа «Реала» за 2.33.
«Тут можно долго говорить об уровне обеих команд, их нынешней форме, составах. Однако я все-таки оттолкнусь в своем прогнозе от опыта футболистов и тренеров.
Так, «Реал» уже в который раз доказывает, что он просто феноменально умеет выступать в плей-офф больших турниров. За редким исключением мадридцы не доходят до стадий полуфиналов и финалов. Не последнюю роль в таком уровне «Реала» в последние годы играет именно Зидан. О трех подряд завоеванных кубках ЛЧ под руководством француза уже слагают легенды.
Сколько в этом сезоне было у Зидана проблем и с составом, и с результатами. Однако он все равно умудряется быть в претендентах на главный трофей Европы, а также еще и на чемпионство в Ла Лиге, где у него тоже долгое время было все не так хорошо.
В их паре я именно из-за опыта «Реала» склоняюсь к его победе, по крайне мере в первом матче. У себя дома «сливочные» в этом сезоне давали отпор многим соперникам. «Челси» в этой игре будет очень непросто.
Конечно, совсем сбрасывать со счетом лондонцев тоже нельзя. Они воспряли духом с приходом Тухеля и до сих пор показывают хорошие результаты. Показывает отличный, прагматичный футбол нынешний «Челси». Однако это не отменяет некоторых вещей, которые стоят выше физической формы команд и расчётов.
Думаю, что «Реал» в их паре обязан выходить в финал. Так что уже в первом матче предложу поставить на победу «сливочных», — сказал Калиниченко.
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