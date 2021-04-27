«Реал Мадрид» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Реал Мадрид» — «Челси».
Ставка: ТМ 2.5 за 1.70.
«Первый полуфинал Лиги чемпионов. Если невооруженным взглядом посмотреть на мадридский «Реал», то с виду все хорошо. Команда прошла «Ливерпуль», выиграла в «эль класико». Но если посмотреть на дела мадридцев шире, то не все так радужно.
В трех из последних четырех матчей «Реал» не забивает. По сути, на последних выходных команда выбыла из чемпионской гонки. Шансы еще есть, но у «Барселоны» и «Атлетико» они выше. Можно сказать, что задача на сезон не выполнена, из-за этого команда пребывает не в лучшем настроении.
Вот «Челси» как раз практически выполнил свою задачу. «Челси» практически обеспечил себе место в четвёрке АПЛ, поэтому в следующем сезоне Лига чемпионов будет. Многое получается у Тухеля, практически не пропускает команда. Эффективность впереди как появилась с приходом немца, так и не пропадает.
Практически всё у «Челси» получается. Команда действует достаточно экономно, но результата добивается. Надо сказать, что в игре без мяча и у «Реала» все также в порядке. Четыре матча команда не пропускает.
Если сопоставить всё вышесказанное, то кажется, что игра не получится результативной. Первый вариант ставки на этот матч — это тотал меньше 2,5 мяча. Второй вариант «Челси» не проиграет при тотале матча меньше 3,5. Мне кажется, что здесь «Челси» все же небольшой фаворит. У букмекеров, понятное дело, это «Реал». Но я бы всё же небольшое предпочтение отдал лондонцам.
Третий вариант — это проход «Челси» в финал. Коэффициент в районе 2,05. Букмекеры считают, что на 55-60 процентов вероятность больше на проход у «Реала», но мне кажется, что шансов больше всё же у «Челси», — сказал Петросьян.
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