«Реал» — «Челси»: прогноз Алексея Андронова на полуфинальную игру Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Челси».



Ставка: обе забьют за 1.96.



«Лига чемпионов. В первом полуфинале «Реал Мадрид» сыграет с «Челси». «Челси» — это команда, которая на свежести, не так давно работает со своим новым тренером. Считается, что от Тухеля игроки могут уставать, но пока это просто не могло произойти.



Я достаточно высоко оцениваю шансы «Челси» пройти дальше, тем более что «Реал» уже немного устал от такого мощного и плотного графика. У лондонцев есть задача — не проиграть с разницей в два мяча.



Я так думаю, что в Мадриде «Челси» будет пытаться чего-то добиться на контратаках. Это значит создать себе хороший задел перед ответной игрой.



«Реал» — это не самая надежная в обороне команда, поэтому моменты у «Челси» будут. От этой встречи жду забитых мячей. У «Реала» и вариантов то других нет. Нужно забивать и забивать не только один, а про Лондон я уже все сказал. Там даже Тимо Вернер начал возвращаться к нормальной жизни. Моя ставка — обе забьют с коэффициентом 1,96», — сказал Андронов.

«Реал» — «Челси». Прогноз на матч: магия Зидана подходит к концу. Мадридцам пора на выход «Челси» всё ещё не проигрывает при Тухеле на выезде. Всего три пропущенных гола в десяти матчах.