«Реал» — «Челси»: прогноз Алексея Андронова на полуфинальную игру Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Челси».
Ставка: обе забьют за 1.96.
«Лига чемпионов. В первом полуфинале «Реал Мадрид» сыграет с «Челси». «Челси» — это команда, которая на свежести, не так давно работает со своим новым тренером. Считается, что от Тухеля игроки могут уставать, но пока это просто не могло произойти.
Я достаточно высоко оцениваю шансы «Челси» пройти дальше, тем более что «Реал» уже немного устал от такого мощного и плотного графика. У лондонцев есть задача — не проиграть с разницей в два мяча.
Я так думаю, что в Мадриде «Челси» будет пытаться чего-то добиться на контратаках. Это значит создать себе хороший задел перед ответной игрой.
«Реал» — это не самая надежная в обороне команда, поэтому моменты у «Челси» будут. От этой встречи жду забитых мячей. У «Реала» и вариантов то других нет. Нужно забивать и забивать не только один, а про Лондон я уже все сказал. Там даже Тимо Вернер начал возвращаться к нормальной жизни. Моя ставка — обе забьют с коэффициентом 1,96», — сказал Андронов.
- 27 апреля 2021
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:15
-
07:15
-
06:59
- 26 апреля 2021
-
21:54
-
20:07
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:15
-
07:45
-
07:15
-
06:46
- 25 апреля 2021
-
22:12
-
21:19
-
19:00
-
18:42
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45