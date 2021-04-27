«Реал» Мадрид — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на встречу Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал свой прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Челси».



Ставка: победа «Реала» за 2.39.



«Сливочные» почти догнали лидера в Ла Лиге, но допустили осечку, которая может на финише стать фатальной. В Лиге чемпионов они успели пройти не только «Ливерпуль» (3:1 и 0:0), но и «Аталанту» (3:1 и 1:0). Недавно сыграли по нулям с не самым грозным «Бетисом» (0:0).



На мой взгляд, испанцам сегодня предстоит настоящее испытание. Хозяева поля имеют огромный опыт выступлений на высоких стадиях Лиги чемпионов и за счёт этого в этой паре фавориты. Тем более чемпионство утекает, только победа в главном еврокубке Европы может оправдать их.



«Аристократы» просто в фантастической форме сейчас и не случайно стали одной из четырёх лучших команд Европы в нынешнем сезоне. В прошлой стадии они прошли португальский «Порту» (0:1 и 2:0). В эти выходные лондонцы выиграли важнейшую встречу против «Вест Хэма» (1:0).



По моему мнению, гостям не удастся пройти в финал турнира, а на выезде придётся особенно сложно, какой бы хорошей сейчас ни была игра. Думаю, сегодня они уступят», — сказал Павлюченко.

«Реал» — «Челси». Прогноз на матч: магия Зидана подходит к концу. Мадридцам пора на выход «Челси» всё ещё не проигрывает при Тухеле на выезде. Всего три пропущенных гола в десяти матчах.