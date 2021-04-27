«Реал» — «Челси»: прогноз Эдуарда Мора на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Челси».



Ставка: ТМ 2.5 за 1.65.



«Несмотря на то что капитан «Реала» Серхио Рамос играет защитника, его отсутствие очень сильно сказывается и на атакующих действиях команды. Это и стандарты, на которых он всегда опасен, это и первый пас и так далее. Мы видим, что «Реал» устал, у них бешеный график, не на всех могут рассчитывать. Последние две нулевые ничьи в чемпионате — тому подтверждение. Обороняются уверенно, а вот голы даются с большим трудом.



«Челси» не пропускает вообще (за исключением известного матча с «Вест Бромвичем»). Команда Тухеля играет очень уверенно. Также они ищут свой шанс на контратаках. А в основном думают об обороне.



В общем, думаю, что первая игра двух таких команд будет низовой. Более чем вероятен счёт 0:0, либо один гол кто-то соорудит.



К слову, не вижу в этой паре фаворита. Многие считают «Реал» сильнее, но «Челси» недооценивают. Эта команда вполне может пройти «Реал». А здесь будет тяжёлая игра с минимумом голов. Поэтому моя основная ставка — ТМ 2.5. Вряд будет забито больше одного гола», — сказал Мор.

«Реал» — «Челси». Прогноз на матч: магия Зидана подходит к концу. Мадридцам пора на выход «Челси» всё ещё не проигрывает при Тухеле на выезде. Всего три пропущенных гола в десяти матчах.