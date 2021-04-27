«Реал» — «Челси»: прогноз Александра Шовковского на полуфинальную игру Лиги чемпионов

Экс-вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Челси».



Ставка: ТБ 2.5 за 2.20.



«Казалось бы, есть две команды, которые в последнее время показывают низовую результативность. Впрочем, статистика свидетельствует, что в ЛЧ соперники любят и умеют забивать. Как минимум три гола забивались в 16 из 17 последних домашних матчей «Реала» в ЛЧ и в 12 из 13 последних выездных матчей «Челси» в ЛЧ.



Другой аргумент в пользу забитых мячей — во всех четырёх матчах между командами Тухеля и Зидана соперники забивали минимум три гола. Напомним, что Тухель ни разу не проиграл Зидану (одна победа, три ничьи).



Мадридский клуб забивал как минимум два гола в восьми из девяти последних домашних матчей в ЛЧ. Да, «Реал» забивал только в одном из четырёх последних календарных матчей (3:0 с «Кадисом»), а «Челси» пропускал лишь в одном из четырёх последних матчей. Однако эти показатели не свидетельствуют о плохом нападении мадридцев и идеальной защите лондонцев.



Более показательна для этой ставки победа «Реала» в первом четвертьфинале ЛЧ над «Ливерпулем» (3:1), когда сработало трио нападения Винисиус Жуниор — Бензема (восемь голов в восьми матчах ЛЧ) — Асенсио. Кроме этого, на поле должны вернуться Азар и Серхио Рамос, которые также добавят атакующих опций «Реалу».



В шести из семи последних домашних матчей «Реала» в ЛЧ был обмен голами. А «Челси» забивал в трёх из четырёх последних поединков плей-офф ЛЧ. При этом команда Тухеля вгоняла мяч в ворота в обоих матчах на выезде — с «Атлетико» (1:0) и «Порту» (2:0).



Обе команды имели лишь по двое суток на восстановления перед этим поединком. А учитывая ещё и финиш сезона, сделаем предположение, что защиты соперников будут уставшими и могут допустить ошибки.



У лондонцев отличная статистика до перерыва. «Челси» не проигрывал в первой половине 10 предыдущих матчей в ЛЧ (шесть побед, четыре ничьи) и забивал в первом тайме в семи из девяти последних матчей в ЛЧ.



После победы над «Вест Хэмом» Тухель отметил игру своей команды и персонально нападающего Вернера именно до перерыва. Далее физика лондонцев уже не позволяет им демонстрировать безупречный футбол в плане мобильности.



Ещё одна ставка, которой не следует пренебрегать, учитывая наши предыдущие рассуждения. Так может случиться, что после перерыва один из соперников точно не будет перестраховываться.



Тем более что обе команды имеют кем усилить игру во втором тайме. Скажем, у «Челси» может выйти нападающий Жиру (шесть голов в ЛЧ). А «Реал» забивал после перерыва в девяти из 10 последних домашних матчей в ЛЧ», — сказал Шовковский.

«Реал» — «Челси». Прогноз на матч: магия Зидана подходит к концу. Мадридцам пора на выход «Челси» всё ещё не проигрывает при Тухеле на выезде. Всего три пропущенных гола в десяти матчах.