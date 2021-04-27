«Реал» — «Челси»: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги чемпионов 27 апреля

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Реал Мадрид»- «Челси».



Ставка: «Реал» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.74.



«Плюс два градуса в Москве, а намного ли лучше в Мадриде? Там в районе плюс 14, но серьёзно зарядили дожди, и они будут идти ещё и дальше, судя по прогнозу. Скорее всего, и в матче с «Челси» тоже будет дождь. С другой стороны, английская команда привыкла к дождю. Разве можно англичан напугать дождём?



Что можно сказать о грядущем матче? Думаю, что голов будет мало. Давно уже каждый раз в матчах с участием «Реала» говорю, что когда не играет Рамос, то и «Реал» голов забивает мало. За последние четыре матча у «Реала» были три нулевые ничьи и победа над скромным «Кадисом». Совсем низовой стала команда Зидана.



С учётом стратегии двухматчевых сражений в еврокубках, когда в первом матче домашней команде очень важно не пропустить, думаю, что шансы на низовой футбол, на то, что команда Зидана будет играть от обороны, очень велики.



Если мы вспомним матчи «Реала», то там была первая победа над «Аталантой» (1:0). Только в матче с «Ливерпулем» «Реал» превысил на полгола стандартный для таких матчей тотал в 3.5 мяча. Но в ответной игре «Реал» закрылся, заперся и с долей везения сыграл со счётом 0:0.



Не в очень хорошем состоянии сейчас атака Мадрида, зато Милитао и Начо в отличной форме. Просто железобетонная пара центральных защитников, которая ничего не пропускает. «Реал» сейчас играет от обороны и очень аккуратно, поэтому здесь напрашивается ставка на то, что «Реал» не потерпит неудачу при тотале матча меньше 3.5 мяча.



Двумя нулевыми ничьими в последних трёх турах чемпионата Испании Зидан, по сути, сжёг для себя мосты в борьбе за чемпионский титул. Теперь на кону осталась Лига чемпионов, она и Зидан являются просто синонимами. Учитывая, как здорово «Реал» проводит в ключевых турнирах топовые матчи, думаю, что в этом случае он также не подведёт своих болельщиков, которых снова на трибуне не будет. Может вполне сыграть и 0:0, что выгодно «Реалу», пройдёт ставка и при счёте 1:1, но это уже в пользу «Челси».



Я раздумывал над ставкой «обе забьют — нет». Она тоже напрашивается, и коэффициент на неё больше, но, пораскинув мозгами, всё же склонился к первому варианту ставки. Шансы на то, что первая ставка выиграет, примерно 2/3, а при коэффициенте 1.74 она выглядит валуйной», — сказал Вишневский.

«Реал» — «Челси». Прогноз на матч: магия Зидана подходит к концу. Мадридцам пора на выход «Челси» всё ещё не проигрывает при Тухеле на выезде. Всего три пропущенных гола в десяти матчах.