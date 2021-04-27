«Реал» — «Челси»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов в Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал свою ставку на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Челси».



Ставка: победа «Реала» за 2.41.



«Реал» вернул в состав Азара, который вышел на замену в последнем матче, но так и не смог помочь столичному клубу добыть важную победу над «Бетисом» (0:0).



Эта ничья стала восьмой в текущем сезоне. Подопечные Зинедина Зидана добыли 21 победу, что в общем принесло 71 очко и вторую позицию. После 33 туров между первой и четвёртой командой расстояние составляет всего три пункта, что принесёт серьёзную интригу на заключительные туры Ла Лиги этого сезона.



В первой дуэли плей-офф Лиги чемпионов Мадрид легко разобрался с «Аталантой» (4:1 по сумме двух встреч), после чего не оставил шансов чемпиону Англии.



«Белые» на своём поле обыграли «Ливерпуль» со счётом 3:1. Матч в Англии завершился вничью, которой хватило Мадриду для выхода в следующий этап соревнования.



«Челси» вышел в финал Кубка Англии и после 33 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. В последнем туре синие одолели «Вест Хэм» (1:0). На пути в полуфинал «пенсионеры» выбили из Лиги чемпионов «Атлетико» и «Порту».



В очередной раз не устану повторять — «Реал» есть «Реал». Команда амбициозная, к тому же на горизонте появился финал главного клубного турнира Европы.



Для Мадрида этот возможный финал рекордный, что добавит мотивации и позволит команде выиграть за счёт класса исполнителей и опыта», — сказал Мостовой.

«Реал» — «Челси». Прогноз на матч: магия Зидана подходит к концу. Мадридцам пора на выход «Челси» всё ещё не проигрывает при Тухеле на выезде. Всего три пропущенных гола в десяти матчах.