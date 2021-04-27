«Реал Мадрид» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на встречу Лиги чемпионов 27 апреля

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Реал Мадрид» — «Челси».



Ставка: ТМ 2.5 за 1.65.



«Команды не так часто играют между собой в Европе, чтобы отталкиваться от истории их взаимоотношений. Можно только сказать, что, глядя на статистику и общие факты, Томас Тухель очень успешно играет против испанских клубов. Он никогда не проигрывал им стилистически и тактически. Наверняка сейчас готовит что-то такое, что позволит «Челси» выстоять в очень непростой первой игре.



Думаю, что на эту игру надо смотреть как на первый этап серии, которая состоит из двух матчей. Если посмотреть на то, как «Реал» и «Челси» аккуратно играют в последних матчах во внутреннем чемпионате — а они уже несколько туров не пропускают, — то можно взять ставку ТМ (2.5). Всё же эта игра многое значит для Тухеля, для Зидана, для их команд.



Я бы поставил 10 из 10 на то, что игра будет низовой. В первой встрече ожидаю аккуратного футбола. Поэтому мне кажется, что матч получится низовым», — сказал Казаков.

«Реал» — «Челси». Прогноз на матч: магия Зидана подходит к концу. Мадридцам пора на выход «Челси» всё ещё не проигрывает при Тухеле на выезде. Всего три пропущенных гола в десяти матчах.