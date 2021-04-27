Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Доминик Кепфер — Филипп Кольшрайбер: прогноз Ярослава Перканюка на матч турнира в Мюнхене

Доминик Кепфер — Филипп Кольшрайбер: прогноз Ярослава Перканюка на матч турнира в Мюнхене
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч 1/16 финала турнира в Мюнхене Доминик Кепфер — Филипп Кольшрайбер.

Ставка: победа Кепфера за 1.60.

«Кепфер уже несколько сезонов держится в топ-100. Но немец по-прежнему много времени проводит на челленджерах, где набирает очки после провалов на ATP-соревнованиях. Доминик выступает в туре крайне нестабильно. Кепфер может «выстрелить» на большом турнире и дойти до финальных стадий, а потом неделями проигрывать в первых кругах явным аутсайдерам.

Кепфер много времени проводит на всех типах покрытий. Однако успешнее всего немец выступает на грунте. Доминик имеет баланс в игре, он способен набирать очки и на контратаках, и в игре первым номером. Кепфер обладает мощной и вариативной подачей, но его часто подводит первый мяч, поэтому немец рискует на второй подаче и в среднем за матч допускает около 4-5 двойных ошибок.

Недавно Кольшрайбер признался, что задумывается над завершением карьеры. Виной этому возраст и постоянные проблемы со здоровьем. В скором времени Филиппу исполнится 38 лет, но он по-прежнему конкурентоспособен на высоком уровне, даже когда не имеет постоянной игровой практики. Представитель Германии обладает огромнейшим опытом выступлений на высоком уровне, к тому же он выделяется бойцовским характером.

Кольшрайбер является обладателем вариативного одноручного бэкхенда. Немец не имеет явных слабых сторон в своей игре. У Филиппа отличная подача, стабильный и мощный форхенд, высокое теннисное IQ и огромный арсенал ударов (начиная с резаных, заканчивая укороченными). Но возраст и травмы берут свое. Кольшрайбер сбавил во всех аспектах, особенно это очевидно в скорости.

Кольшрайбер вернулся в тур после очередной травмы. На данный момент теннисист в плохой форме. В последних матчах он не выдерживал затяжные обмены ударами, не успевал за простыми мячами, поэтому был вынужден неоправданно рисковать и постоянно атаковать. Результаты Кепфера также оставляют желать лучшего. Но это принципиальный матч для Доминика, ведь он сыграет в Германии против кумира детства, который на спаде. Рекомендую поставить на Кепфера», — сказал Перканюк.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021