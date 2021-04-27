«Реал» — «Челси»: прогноз Романа Нагучева на матч Лиги чемпионов в Мадриде

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Реал Мадрид» — «Челси».
Ставка: ТМ 2.5 за 1.60.
«Учитывая то, как развивались последние матчи между этими соперниками, очень легко прогнозировать предстоящий поединок. Это будет низовая встреча. Причём она возможна с какими-то невиданными цифрами, например как 0:0.
Но я предпочту более традиционный подход к прогнозу. Брать ТМ (1.5) всё же рискованно. Всё-таки у клубов есть хорошие атакующие. Наверняка будут ошибки.
Тот же «Челси» далеко не всегда играет 1:0. А вот вариант ТМ (2.5) можно рассмотреть. В первом матче никто не будет рисковать. Хотя, возможно, «Реал» будет иметь какое-то преимущество. Может, «Мадрид» даже выиграет. Но я бы взял в этой игре голы», — сказал Нагучев.
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