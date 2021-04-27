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«Реал» — «Челси»: 500 рублей за регистрацию и ставки на матч Лиги чемпионов

«Реал» — «Челси»: 500 рублей за регистрацию и ставки на матч Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 27 апреля, «Реал» сыграет с «Челси» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Начало — в 22:00 мск. Ты можешь получить беспроигрышную ставку в размере 500 рублей в Bettery и использовать её на этот матч!

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1. Зарегистрируйся в БК Bettery на странице акции.

2. Пройди идентификацию.

После завершения всех процедур Bettery подарит тебе беспроигрышную ставку — 500 рублей. Выигрывать — easy!

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