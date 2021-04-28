«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: смотреть онлайн матч ЛЧ, какой телеканал покажет в прямом эфире

28 апреля состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».



Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу британской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.19. Успех «ПСЖ» оценён экспертами в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.80.



Букмекеры считают, что первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ман Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.



Гол Килиана Мбаппе идёт за 2.40, гол Кевина де Брёйне — за 3.50.