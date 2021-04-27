Кирилл Дементьев и Павел Занозин прокомментируют полуфиналы Лиги чемпионов для «Фонбет»

К полуфиналам Лиги чемпионов «Фонбет» подготовил своим клиентам подарок — аудиокомментарии матчей. Аудиокомментарий — это ностальгическая атмосфера радиотрансляций, возможность услышать ведущих футбольных комментаторов и разделить с ними эмоции от игры любимой команды. Чтобы прослушать аудиокомментарий матча, перейдите во вкладку «События» и нажмите на значок плеера.



27 апреля в 22:00 мск популярный футбольный комментатор Кирилл Дементьев прокомментирует матч «Реал» (Мадрид) — «Челси». 28 апреля в 22:00 мск клиенты «Фонбет» услышат аудиокомментарий к матчу «ПСЖ» — «Манчестер Сити» в исполнении голоса Евро-2020, спортивного комментатора и телеведущего Первого канала Павла Занозина. «Фонбет» является официальным партнёром мадридского «Реала» и «ПСЖ» в России и СНГ.



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