«Реал» — «Челси»: результат матча Лиги чемпионов, какой счёт, как сыграли

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Реал» принимал лондонский «Челси». Встреча проходила на стадионе «Альфредо Ди Стефано» в Мадриде (Испания) и завершилась со счётом 1:1.
Счёт в матче открыл «Челси». На 14-й минуте гол забил атакующий полузащитник «аристократов» Кристиан Пулишич. «Реал» восстановил равенство на табло на 29-й минуте. Карим Бензема забил гол, получив мяч после скидки в районе 11-метровой отметки.
Поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.35. Успех «Челси» оценивался в 3.45. Ставки на ничью принимались за 3.35: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3350 рублей.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 1.44, «обе забьют» — за 2.00, гол Карима Бензема — за 2.50. На точный счёт 1:1 предлагали 6.50.
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