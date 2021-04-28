«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «ПСЖ» — «Манчестер Сити».
Ставка: индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 1.5 за 1.88.
«В Лиге чемпионов арабское противостояние. Оба клуба получают инвестиции из арабских стран. Речь идет о «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Давно мы хотели увидеть эту пару в рамках главного клубного турнира, и вот они встретятся в полуфинале.
Здесь очень сложно отдать кому-то преимущество — 50 на 50. Снова противостояние Маурисио Почеттино, который отлично знает, как играет «Манчестер Сити» под началом Гвардиолы. «ПСЖ» уже задачу-минимум выполнил, прошел «Баварию», поэтому в Лиге чемпионов будет новый победитель.
Мне кажется, что эта игра на три результата, поэтому тут стоит играть голы. «Манчестер Сити» недавно выиграл Кубок лиги благодаря голу в самой концовке. Все-таки атака у «Сити» будет мощнее, чем защита «ПСЖ».
Париж комфортно себя чувствует в Лиге 1, но «Бавария» забила «ПСЖ» и в первой, и во второй игре и в первой могла забить больше. Мне кажется, что на первый матч хорошим прогнозом будет ставка на тотал «Манчестер Сити» больше 1,5 мяча», — сказал Генич.
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