«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: ставка Максима Калиниченко на игру Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Манчестер Сити».



Ставка: победа «ПСЖ» с форой (0) за 2.37.



«В первом полуфинале Лиги чемпионов сойдутся «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Парижане будут у себя дома принимать «горожан».



Это просто феноменальная пара, которая могла бы быть украшением даже финала этого еврокубка. Но второй полуфинал нынешнего розыгрыша ЛЧ тоже хорош. Так что, думаю, нас все равно ждет прекрасный финальный матч.



В этом матче 1/2 финала встречаются две атакующие команды, у обеих из которых в составе россыпь из самых лучших футболистов Европы и мира. Между ними мне очень трудно сделать выбор. На самом деле, не ясно, как именно будут развиваться события в их паре.



Скорее всего, ход игры будет контролировать «Сити». Однако имея такой атакующий состав, как у «ПСЖ», глупо надеяться только на оборону и контроль.



Думаю, «ПСЖ», как обычно, будет искать свое счастье в контратаках. Он уже прошел на прошлой стадии ЛЧ главного фаворита турнира – «Баварию». Теперь команде Почеттино предстоит сыграть со вторым главным фаворитом. Считаю, что «ПСЖ» хорошо подготовится к этой встрече.



Имеет он возможность выиграть в этом матче. Особенно, учитывая, что «Сити» в последнее время стал давать трещины. Начала команда Гвардиолы иногда проигрывать. Поэтому я предложу немного авантюрную ставку с победой «ПСЖ», однако перестрахуюсь и все-таки предложу поставить на выигрыш парижан с форой (0)», — сказал Калиниченко.

«ПСЖ» — «Манчестер Сити». Прогноз: и это Лига чемпионов?! Никакого веселья в Париже «Манчестер Сити» ни разу не проиграл в этом розыгрыше Лиги чемпионов, а на днях взял первый трофей в 2021 году.