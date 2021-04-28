«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: прогноз Алексея Андронова на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «ПСЖ» — «Манчестер Сити».
Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.86.
«Довольно интересный матч с той точки зрения, что ни та, ни другая команда еще не выигрывали этот турнир. И это исторический шанс. «ПСЖ» играл в финале в прошлом году, но тот сезон совершенно особенная история. Париж вышел в финал против команды, которая была явной доминантой на континенте в тот момент. Пусть в финале счет оказался минимальным, но даже веры в собственные силы было минимум у парижан.
Сейчас ситуация чуть другая. Хотя Париж даже не на первом месте в чемпионате Франции, что сложно объяснить логически.
«Ман Сити» понимает, что открыта дорога к историческому достижению. И Гвардиола не выигрывал Лигу чемпионов очень давно. Ставки высоки в этой паре. Здесь же еще арабское дерби владельцев вмешивается.
Думаю, ни о какой игре от обороны речь идти не может. У команд настолько яркие игроки впереди, что, конечно, надо играть от атаки. Отсюда вывод простой — нужно играть «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча» за 1,86. В этом году, по-моему, полуфиналы Лиги чемпионов вообще не располагают к оборонительному футболу. В ставке уверен на 8 из 10», — сказал Андронов.
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