«Авангард» — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на игру финала КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 6-й матч финала Кубка Гагарина, в котором сыграют «Авангард» и ЦСКА.



Ставка: ТМ 3.5 за 2.33.



«Вы прекрасно знаете расклад сил в этом матче, потому что внимательно следите за финалом, который нельзя было пропустить. Травмированный Семенов у «Авангарда» вернулся в состав. Известно, что у ЦСКА будет играть Максим Шалунов, который отбыл одноматчевую дисквалификацию. Я считаю, что это их лучший игрок, главный кандидат на MVP в плей-офф.



Ставить здесь на победу одной из команд очень рискованно. ЦСКА побеждать обязан, армейцы сделают все, чтобы серия не завершилась в этом матче. Я вижу единственно верный расклад – это тотал меньше 3,5 за 2,33. У меня уже два раза в финале такой прогноз заходил.



«Авангарду» нет смысла бросаться с шашками наголо, команда будет играть надежно сзади и искать ошибки ЦСКА. У ЦСКА есть горький опыт первого матча, когда они побежали давить «Авангард», но проиграли 1:4. ЦСКА тоже устал, поэтому Никитин не заставит свою команду идти вперед. Это будет очень осторожный хоккей – 1:0, 2:0. Я не жду большого количества голов. Это будет только в одном случае, если одна из команд забьет несколько голов, а другая просто бросит играть, поняв, что эту встречу просто не вытащить. Думаю, что обойдется без этого. Поэтому тотал меньше 3,5 за 2,33», — сказал Лысенков.

«Авангард» — ЦСКА. Прогноз на 6-й матч: это будет лучший финал Кубка Гагарина в истории! Без Шалунова красно-синие так и не смогли пробить Грубеца. Теперь права на ошибку у москвичей нет.