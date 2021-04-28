«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: прогноз Владимира Стогниенко на игру Лиги чемпионов 28 апреля

Спортивный комментатор и шеф-редактор Okko Спорт Владимир Стогниенко сделал прогноз на матч «ПСЖ» — «Манчестер Сити» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: «ПСЖ» не проиграет за 1.76.
«Сити» на выходные взял свой первый трофей в сезоне, выиграв Кубок английской Лиги. Честно говоря, по игре смотрелся лучше, чем если просто бросить взгляд на результат. В последнее время у «Сити» не очень все хорошо с реализацией, что в матчах с «ПСЖ» очень опасно – в матчах с парижанами нужно стараться максимально использовать свои моменты. Пеп немного ротировал состав на Кубок Лиги, поэтому появятся отдохнувшие люди в матче в Париже – Силва, Стоунс, Зинченко.
У «ПСЖ» нет в этом сезоне какого-то чудовищного преимущества в чемпионате, в национальном первенстве команде приходится непросто, поэтому своих звезд «ПСЖ» время от времени теряет.
С точки зрения «Манчестер Сити» важно, что придумает Гвардиола. Обычно он придумывает что-то под конкретного соперника, но часто с катастрофическими для своей команды результатами. В этот раз тоже нужно что-то придумывать, когда против тебя играют Мбаппе и Неймар. Это интересно.
Для Почеттино матчи против Гвардиолы – это в какой-то степени классика. Мы помним, что в прошлый раз аргентинец испанца в Лиге чемпионов прошел, но там все решили буквально миллиметры. Возможно, что и в этот раз будет нечто подобное. Тактика тактикой, но в итоге все решат конкретные эпизоды звезд.
«Сити» считают фаворитом этого матча и всего противостояния, поэтому давайте чуть-чуть рискнем и в этом конкретном матче выбрать своим собственным фаворитом «ПСЖ». Реализация будет решающим фактором, но мне кажется, что у хозяев в первом матче шансов не меньше. Прогноз – «ПСЖ» не проиграет», — сказал Стогниенко.
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