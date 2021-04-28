«Авангард» — ЦСКА: прогноз Александра Кожевникова на финальную игру Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на шестой матч финальной серии Кубка Гагарина КХЛ «Авангард» — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА в основное время за 2.12.



«ЦСКА просто обязан выигрывать, тащить, возвращать серию в Москву. В принципе, почти все говорят, что будет седьмой матч, иначе это не финал. Накал в шестой встрече должен быть сумасшедшим. Ждем возвращения в строй Максима Шалунова. Удивляет, конечно, как они снова умудрились в большинстве пропустить шайбу в такой ответственный момент.



Мандража быть не должно. Армейцы просто обязаны настроиться на этот поединок. А вот «Авангард» как раз может и поплыть. Все может быть. Они начнут мандражировать. До чемпионства остался последний заветный шажок, ответственность колоссальная, могут не справиться.



Уже который раз в финале ведут в серии и все никак не могут завоевать заветный трофей. А ведь в таких случаях эмоциям не место. Думаю, подопечные Игоря Никитина все же смогут оформить победу в две шайбы и вернуть серию в Москву, где все и решится. Тем более что у омичей много травмированных лидеров, среди которых такие важные для команды хоккеисты, как Чудинов и Якупов», — сказал Кожевников.

«Авангард» — ЦСКА. Прогноз на 6-й матч: это будет лучший финал Кубка Гагарина в истории! Без Шалунова красно-синие так и не смогли пробить Грубеца. Теперь права на ошибку у москвичей нет.