«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Париже

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч Лиги Чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 2.16.



«Манчестер Сити» гостит у «ПСЖ» в рамках полуфинала Лиги чемпионов 28 апреля.



«Красно-синие» наконец-то могут побороться за еврокубковую корону. В прошлой стадии они прошли действующего чемпиона «Баварию» (3:2 и 0:1) за счёт гостевого гола. В прошлом туре регулярного чемпионата удалось обыграть «Мец» (3:1) и сохранить за собой вторую позицию.



На мой взгляд, парижане навязать сопротивление сегодня не смогут, несмотря на великолепную готовность и ставку именно на этот турнир. Даже на своём поле им будет крайне сложно, тем более под вопросом участие Киллиана Мбаппе.



«Горожане» значительно оторвались во внутреннем первенстве от ближайшего конкурента и уже вряд ли упустят чемпионский титул. Было бы неплохо добавить ещё и «ушастый» титул. В четвертьфинале англичане преодолели сопротивление дортмундской «Боруссии» с общим счётом 4:2.



По моему мнению, гости сегодня одержат победу. Вообще, я считаю их главными претендентами на победу в Лиге чемпионов. Скорее всего, прекрасная форма поможет победить», — сказал Павлюченко.