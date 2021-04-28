«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на встречу Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «ПСЖ» — «Манчестер Сити».



Ставка: обе забьют за 1.59.



«Сложная игра для прогноза. Маурисио Почеттино очень хорошо знаком с Пепом Гвардиолой по Английской премьер-лиге. Он не раз играл против него. Сейчас его «ПСЖ», который показывает более атакующий футбол в Европе, будет играть против команды, которая исповедует другую атакующую доктрину.



Я думаю, что в этой игре пройдет ставка «обе забьют». Я уверен в ней на 8 из 10. Посмотрел, что предлагают иностранные букмекеры на этот матч, какие линии. Они считают, что игра будет аккуратной. Но я думаю, что мы увидим зрелищный футбол. Поэтому ставка «обе забьют» вытекает из вышесказанного.



Пусть у «ПСЖ» этот сезон во Франции получается более сложным, чем можно было представить, все равно я думаю, что исход чемпионата предопределен. Мы увидим очередной триумф «ПСЖ». Недавно мы наблюдали очередное чемпионство «Сити».



Что касается второй ставки, то я бы взял победу «ПСЖ». То, что я увидел в серии против «Баварии», произвело очень сильное впечатление. Парижане просто в полном порядке. Им важна эта игра для следующего сезона, для того, чтобы сделать сверхзвездный состав, вкачав бешеные деньги. В этом противостоянии нефтяных клубов я на 7 из 10 уверен, что парижане выиграют первый матч», — сказал Казаков.

«ПСЖ» — «Манчестер Сити». Прогноз: и это Лига чемпионов?! Никакого веселья в Париже «Манчестер Сити» ни разу не проиграл в этом розыгрыше Лиги чемпионов, а на днях взял первый трофей в 2021 году.