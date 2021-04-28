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«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: ставка Александра Мостового на полуфинальную игру Лиги чемпионов

«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: ставка Александра Мостового на полуфинальную игру Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Лиги чемпионов ПСЖ — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (0) за 1.71.

«Пари Сен-Жермен» получил нового наставника в лице Маурисио Почеттино, после прихода которого команда особо не изменила рисунок игры, но выдала достаточно успешные результаты.

В первой игре весенней части плей-офф «ПСЖ» уверенно переиграл «Барселону» со счетом 4:1, после чего дома спокойно разделил турнирные баллы с грозным соперником (1:1).

Следующая стадия принесла в соперники действующего победителя Лиги чемпионов. В одном из двух матчах с «Баварией» парижане уступили чемпиону Германии (0:1), но перед этим обыграли «Звезду Юга» на их стадионе, что и принесло положительный итог для французской команды.

В чемпионате Лиги 1 красно-синие продолжают гонку за «Лиллем», которому уступают сегодня всего один пункт. В последнем туре красно-синие на выезде одолели «Мец».

«Манчестер Сити» в минувшее воскресенье выиграл финальный матч в Кубке английской лиги, минимально одолев «Тоттенхэм» (1:0). После 33 туров текущего сезона АПЛ «горожане» добыли 24 победы и 77 очков, что принесло первое место в турнирной таблице.

В последнем матче подопечные Пепа Гвардиолы на выезде одолели «Астон Виллу».

Я считаю, что в этой игре всё будут зависть от того, сможет ли Мбаппе выйти на поле. Форвард был заменён в конце последнего матча Лиги 1. «Сити» в полном составе и имеет серьёзный потенциал.

Предполагаю, что при отсутствии Мбаппе гости как минимум не проиграют. Моя ставка – фора (0) на «Манчестер Сити», — сказал Мостовой.

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