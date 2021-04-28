«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на полуфинальную встречу ЛЧ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «ПСЖ» — «Манчестер Сити».



Ставка: «ПСЖ» не проиграет за 1.76.



«Второй полуфинал Лиги чемпионов, в котором сыграет «ПСЖ» против «Манчестер Сити». Сразу могу сказать, что тут игра будет интересней, чем первый полуфинал. Если в первой игре кажется, что голов будет мало, то эта встреча вполне может стать результативной. Хотя перед финалом Кубка лиги тоже так казалось, но «ПСЖ» все же не «Тоттенхэм» и команды тут могут раскрыться. Многое будет зависеть от парижан.



Что касается «Сити», то «Манчестер» наконец-то выиграл трофей, первый в этом сезоне. Но все равно у команды есть проблемы, в первую очередь после потери мяча. Далека от идеала игра команды в переходных фазах. Мне кажется, что перед игрой с таким соперником, как «ПСЖ», все это должно беспокоить Гвардиолу.



Для «ПСЖ» не важно против кого играть. Встречается ли команда с «Мецем» или «Страсбургом» или же с «Баварией», все равно создает много моментов у чужих ворот. Быстро проходит в середину поля, а как раз с этим у «Сити» и возникают проблемы.



У букмекеров явный фаворит — это «Сити», но мне кажется, что у парижан в этом противостоянии будут шансы. Верратти вернулся в центр поля — ключевая фигура в полузащите у парижан. В первой же встрече он стал лучшим игроком в стане «ПСЖ».



Думаю, что в первой игре «ПСЖ» не проиграет. Коэффициент на это очень хороший, мне кажется, даже завышенный (1,75). На общий проход «Сити» предлагают всего 1,50. Букмекеры видят «Манчестер» явным фаворитом в этой паре. Мне кажется, поставить на проход «ПСЖ» в данном случае будет валуйно. Второй вариант мне нравится именно такой — проход «ПСЖ» за 2,55.



Надо сказать, что в целом вся футбольная общественность будет на стороне парижан. Это одна из двух больших команд, которая отказалась изначально участвовать в затее под названием «Суперлига». Клуб удостоился похвалы президента УЕФА, да и в целом все отмечали, что «ПСЖ» не купился на все обещания президента «Реала», — сказал Петросьян.

«ПСЖ» — «Манчестер Сити». Прогноз: и это Лига чемпионов?! Никакого веселья в Париже «Манчестер Сити» ни разу не проиграл в этом розыгрыше Лиги чемпионов, а на днях взял первый трофей в 2021 году.