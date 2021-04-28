«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: прогноз Эдуарда Мора на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «ПСЖ» — «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Манчестер Сити» за 2.25.
«Как мы видим, «ПСЖ» проводит далеко не лучший сезон в чемпионате Франции. Последние игры команда выигрывает, но в целом нет былого запаса. Сейчас нет ясности, сыграет ли Мбаппе и сыграет ли в полную силу. Думаю, на поле он появится, но покажет ли он свой максимум — большой вопрос.
На мой взгляд, парижане очень удобны для «Манчестер Сити». Потому что они привыкли много владеть мячом и атаковать. А в игре против «Сити» им придется очень много обороняться. Мы видели, что и против «Баварии» «ПСЖ» помогла только удача. Владея мячом, мюнхенцы просто разрывали «Париж» и имели большое количество моментов. «Манчестер Сити» будет владеть мячом еще больше, чем «Бавария». Еще больше будет атаковать, но надежнее играть в обороне.
Для меня явный фаворит в этом противостоянии — «Манчестер Сити», который решил все свои проблемы в чемпионате. Гвардиола выиграл Кубок лиги в выходные и серьезно настроен дойти до финала Лиги чемпионов. Все свои силы «горожане» бросят именно на ЛЧ.
Мне кажется, они оставят немного шансов «ПСЖ». Я прогнозирую победу гостей», — сказал Мор.
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