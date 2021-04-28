«ПСЖ» — «Ман Сити»: прогноз Егора Титова на игру полуфинала Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «ПСЖ» — «Манчестер Сити». Это первая встреча 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: «ПСЖ» не проиграет и ТБ 1.5 за 2.15.
«Предвкушаю эту встречу. Конечно, она вызывает огромный интерес. «Манчестер Сити» сосредоточен только на этом противостоянии, тут и вопросов быть не может. В чемпионате команда обеспечила себе задел и может не волноваться. А вот у «ПСЖ» ситуация другая. Борьба за чемпионство во Франции сумасшедшая, конкурентов много. Но всё равно для парижан главное — это победа в Лиге чемпионов. Они долгие годы идут к этому, в прошлом сезоне остановились в финале.
Важно, что у «ПСЖ» к решающим встречам практически все восстановились. Только Маркиньос, возможно, пропустит встречу, остальные всё в порядке. Атака выглядит устрашающе — Мбаппе, Ди Мария, Неймар. Может выйти и помочь Икарди. У «Сити» тоже никаких проблем с составом нет.
У Почеттино большой опыт игры с «Сити», в том числе и победный. В Лиге чемпионов его «Тоттенхэм» проходил «Сити» Гвардиолы. Он знает, как строить игру. Скорее всего, «ПСЖ» даже дома будет больше играть на контратаках. Ди Мария, Неймар и Мбаппе могут убежать и разделаться с обороной «Сити». А все остальные по полной будут отрабатывать сзади, заполнять зоны.
На первую игру я бы выбрал вариант ««ПСЖ» не проиграет и тотал больше 1,5 мяча». Уверен в этом варианте на 7 из 10», — сказал Титов.
- 28 апреля 2021
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:15
-
06:47
-
06:44
- 27 апреля 2021
-
20:45
-
19:02
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:23
-
16:00
-
15:00
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:15
-
07:15
-
06:59
- 26 апреля 2021
-
21:54
-
20:07
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00