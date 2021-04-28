«ПСЖ» — «Ман Сити»: прогноз Егора Титова на игру полуфинала Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «ПСЖ» — «Манчестер Сити». Это первая встреча 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: «ПСЖ» не проиграет и ТБ 1.5 за 2.15.



«Предвкушаю эту встречу. Конечно, она вызывает огромный интерес. «Манчестер Сити» сосредоточен только на этом противостоянии, тут и вопросов быть не может. В чемпионате команда обеспечила себе задел и может не волноваться. А вот у «ПСЖ» ситуация другая. Борьба за чемпионство во Франции сумасшедшая, конкурентов много. Но всё равно для парижан главное — это победа в Лиге чемпионов. Они долгие годы идут к этому, в прошлом сезоне остановились в финале.



Важно, что у «ПСЖ» к решающим встречам практически все восстановились. Только Маркиньос, возможно, пропустит встречу, остальные всё в порядке. Атака выглядит устрашающе — Мбаппе, Ди Мария, Неймар. Может выйти и помочь Икарди. У «Сити» тоже никаких проблем с составом нет.



У Почеттино большой опыт игры с «Сити», в том числе и победный. В Лиге чемпионов его «Тоттенхэм» проходил «Сити» Гвардиолы. Он знает, как строить игру. Скорее всего, «ПСЖ» даже дома будет больше играть на контратаках. Ди Мария, Неймар и Мбаппе могут убежать и разделаться с обороной «Сити». А все остальные по полной будут отрабатывать сзади, заполнять зоны.



На первую игру я бы выбрал вариант ««ПСЖ» не проиграет и тотал больше 1,5 мяча». Уверен в этом варианте на 7 из 10», — сказал Титов.

«ПСЖ» — «Манчестер Сити». Прогноз: и это Лига чемпионов?! Никакого веселья в Париже «Манчестер Сити» ни разу не проиграл в этом розыгрыше Лиги чемпионов, а на днях взял первый трофей в 2021 году.