«ПСЖ» — «Ман Сити»: прогноз Александра Неценко на игру Лиги чемпионов 28 апреля

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «ПСЖ» — «Манчестер Сити».



Ставка: ТМ 4.5 и обе забьют за 2.13.



«На мой взгляд, «Манчестер Сити» идет небольшим фаворитом во всем противостоянии. Давайте попытаемся взглянуть на это противостояние с точки зрения результатов. «Манчестер Сити», в отличие от «ПСЖ», не проиграл ни одного матча в этой Лиге чемпионов, и только в одной встрече с «Порту» сыграл 0:0. Кроме того, «Манчестер Сити» выиграл 34 матча из последних 40. «Сити» только что завоевали Кубок английской Лиги, команда находится в хорошем состоянии, оптимальной форме, нет травмированных ведущих футболистов, так что у Гвардиолы будет полная обойма для противостояния против парижан.



Также отмечу, что «Манчестер Сити» с 2007 года трижды играл против «ПСЖ», и ни в одной из этих встреч не уступил, что тоже говорит за англичан. Понятно, что команда на выезде постарается добиться приемлемого счета. В 8 из 10 играх нынешней Лиги чемпионов «Сити» забивал минимум два гола.



У «ПСЖ» вернулся в строй Верратти, а это более качественная доставка мяча в чужую штрафную площадь. Раззабивался в последнее время Мауро Икарди, а это дополнительная опция в атаке. Он отметился хет-триком в кубковом матче против «Анже», а также забил по голу в двух последних турах чемпионата, при том, что выходил там на замену. В отлично форме Киллиан Мбаппе, и несмотря на небольшое повреждение в мачте против «Меца», должен выйти и сыграть. Мбаппе до ответного матча против «Баварии» забил 8 голов в 4 матчах Лиги чемпионов, причем отличался в каждом из них. Что касается чемпионата, то там у него 25 голов – он лучшие снайпер Лиги 1, он забивал в трех последних турах. Если вспоминать ответный матч против «Баварии», то там по качеству игры «ПСЖ» заслуживал минимум один гол.



«ПСЖ» очень хорош в атаке. В последних шести играх Лиги чемпионов он забил 16 мячей. Если брать последние 9 матчей во всех турнирах, то в 7 из них парижане забивали минимум 3 мяча. Думаю, что в такой ситуации «ПСЖ» хотя бы раз пробьет оборону «Сити». С учетом того, как «ПСЖ» сыграл против «Баварии», то он отдаст мяч сопернику и будет играть на контратаках, что у парижан прекрасно получается.



Теперь давайте о ставках. Я выбираю три варианта на этот матч, а вы сами решайте, какой из них вам подходит. Я возьму комбинированную ставку обе забьют и тотал меньше 4,5. Также я возьму ставку обе забьют и «Сити» не проиграет. Еще я возьму гол Киллиана Мбаппе», — сказал Неценко.

«ПСЖ» — «Манчестер Сити». Прогноз: и это Лига чемпионов?! Никакого веселья в Париже «Манчестер Сити» ни разу не проиграл в этом розыгрыше Лиги чемпионов, а на днях взял первый трофей в 2021 году.