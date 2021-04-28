«ПСЖ» — «Ман Сити»: прогноз Дмитрия Симонова на встречу Лиги чемпионов во Франции

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «ПСЖ» — «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Ман Сити» с форой (0) за 1.54.
«Состояние команды Пепа Гвардиолы нельзя назвать оптимальным — из последних пяти матчей проиграно два, и вот уже 9 матчей подряд «Сити» не забивает более двух мячей. Тем не менее я считаю англичан фаворитами противостояния и конкретного матча.
Для Гвардиолы настало время снять наконец проклятье полуфинала Лиги чемпионов и выйти в финал. У него более слаженная и сбалансированная команда, чей пик должен рано или поздно наступить и вылиться в выход в финал главного турнира.
«ПСЖ» прошел «Барселону» и «Баварию» на предыдущих стадиях, но в обоих случаях сделал это на тоненького, не совсем заслуженно. Мне кажется, судьба в какой-то момент повернется к парижанам спиной. Британцы не проиграли пока ни одной гостевой встречи в этой ЛЧ, а парижане лишь раз в пяти домашних матчах забили больше одного гола.
Мой прогноз — выход «Сити» в финал и х2 либо победа гостей с нулевой форой в первом матче. Шансы на то и на другое оцениваются порядка 65%, это примерно соответствует моим ожиданиям», — сказал Симонов.
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