«ПСЖ» — «Ман Сити»: прогноз Дмитрия Симонова на встречу Лиги чемпионов во Франции

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «ПСЖ» — «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Ман Сити» с форой (0) за 1.54.



«Состояние команды Пепа Гвардиолы нельзя назвать оптимальным — из последних пяти матчей проиграно два, и вот уже 9 матчей подряд «Сити» не забивает более двух мячей. Тем не менее я считаю англичан фаворитами противостояния и конкретного матча.



Для Гвардиолы настало время снять наконец проклятье полуфинала Лиги чемпионов и выйти в финал. У него более слаженная и сбалансированная команда, чей пик должен рано или поздно наступить и вылиться в выход в финал главного турнира.



«ПСЖ» прошел «Барселону» и «Баварию» на предыдущих стадиях, но в обоих случаях сделал это на тоненького, не совсем заслуженно. Мне кажется, судьба в какой-то момент повернется к парижанам спиной. Британцы не проиграли пока ни одной гостевой встречи в этой ЛЧ, а парижане лишь раз в пяти домашних матчах забили больше одного гола.



Мой прогноз — выход «Сити» в финал и х2 либо победа гостей с нулевой форой в первом матче. Шансы на то и на другое оцениваются порядка 65%, это примерно соответствует моим ожиданиям», — сказал Симонов.

«ПСЖ» — «Манчестер Сити». Прогноз: и это Лига чемпионов?! Никакого веселья в Париже «Манчестер Сити» ни разу не проиграл в этом розыгрыше Лиги чемпионов, а на днях взял первый трофей в 2021 году.