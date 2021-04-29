«Авангард» — ЦСКА: результат 6-го матча, какой счёт в серии, кто победил

«Авангард» обыграл ЦСКА в шестом матче финала Кубка Гагарина. Омичи одержали победу со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) и стали победителем Кубка Гагарина.



Единственную шайбу забросил Сергей Толчинский за 32 секунды до конца первого периода. После передачи Оливера Каски Толчинский бросил в касание от синей линии. По итогам шести матчей «Авангард» обыграл ЦСКА (счёт в серии 4-2) и впервые стал обладателем Кубка Гагарина.



Ставки на победу «Авангарда» в основное время принимались с коэффициентом 3.24: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3240 рублей. Успех ЦСКА оценивался в 2.23, а ничья — в 4.00.



Тотал меньше 4.5 шайбы шёл за 1.72, а тотал меньше 1.5 шайбы — за 10.10. Итоговая победа омичей оценивалась в 2.20, победа «Авангарда» всухую — в 12.0, а точный счёт 1:0 — в 34.0.