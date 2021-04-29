«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: результат матча Лиги чемпионов, как сыграли, какой счёт

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 15-й минуте встречи счёт открыл защитник и капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос. Результативную передачу отдал полузащитник парижан Анхель Ди Мария. На 64-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне сравнял счёт, забив гол после передачи хавбека Александра Зинченко. На 71-й минуте нападающий Рияд Марез вывел «горожан» вперёд в счёте. Через 6 минут полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гейе сзади въехал в ногу хавбека «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана. Судья незамедлительно удалил игрока хозяев.
Поставить на победу британской команды в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.19: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2190 рублей. Успех «ПСЖ» оценивался в 3.40. Ставки на ничью принимались за 3.80.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.79, «обе забьют» — за 2.40, гол Кевина де Брёйне — за 3.50. На точный счёт 2:1 в пользу «горожан» давали 9.00, на удаление — 4.00.
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