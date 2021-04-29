«Вильярреал» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Вильярреал» — «Арсенал».



Ставка: обе забьют за 1.73.



«Интрига в том, что играет Унаи Эмери против «Арсенала». К тому же он эти трофеи брал: 4 из последних 5 полуфиналов он обязательно выигрывал. В общем, очень сложно придется Микелю Артете, который в последнее время выглядит не здорово. Ничья с «Фулхэмом», поражение от «Эвертона», тяжелейшая игра со «Славией».



При этом «Вильярреал» готовится к этому турниру и сделал ставку на него, в 11 из 12 матчей победил. Такого оппонента у «Арсенала» в этой кампании пока не было. Думаю, «Вильярреал» — фаворит в домашней игре (как бы странно это ни звучало).



Обращает на себя внимание то, что у «Вильярреала» в последних 5 матчах обязательно работает ОЗ. Думаю, «Арсенал» на гол сможет наиграть.



Как бы там ни было, сыграю «обе забьют». Такова текущая ситуация для «Вильярреала» и я думаю, что у «Арсенала» хватит возможностей сыграть результативно в атаке», — сказал Казанский.

«Вильярреал» — «Арсенал». Прогноз: Обамеянг, Ляказетт и Джака спасут карьеру Артеты «Вильярреал» выиграл все домашние матчи в Лиге Европы, но «Арсеналу» есть чем ответить.