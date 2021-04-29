«Вильярреал» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Вильярреал» — «Арсенал».
Ставка: обе забьют за 1.73.
«Интрига в том, что играет Унаи Эмери против «Арсенала». К тому же он эти трофеи брал: 4 из последних 5 полуфиналов он обязательно выигрывал. В общем, очень сложно придется Микелю Артете, который в последнее время выглядит не здорово. Ничья с «Фулхэмом», поражение от «Эвертона», тяжелейшая игра со «Славией».
При этом «Вильярреал» готовится к этому турниру и сделал ставку на него, в 11 из 12 матчей победил. Такого оппонента у «Арсенала» в этой кампании пока не было. Думаю, «Вильярреал» — фаворит в домашней игре (как бы странно это ни звучало).
Обращает на себя внимание то, что у «Вильярреала» в последних 5 матчах обязательно работает ОЗ. Думаю, «Арсенал» на гол сможет наиграть.
Как бы там ни было, сыграю «обе забьют». Такова текущая ситуация для «Вильярреала» и я думаю, что у «Арсенала» хватит возможностей сыграть результативно в атаке», — сказал Казанский.
- 29 апреля 2021
-
10:30
-
10:00
-
07:45
-
06:54
- 28 апреля 2021
-
21:32
-
21:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:15
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:15
-
06:47
-
06:44
- 27 апреля 2021
-
20:45
-
19:02
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:23
-
16:00
-
15:00
-
14:15