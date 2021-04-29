«Манчестер Юнайтед» — «Рома»: прогноз Егора Титова на игру Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Рома». Это первая встреча 1/2 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.



Ставка: ТМ 2.5 за 2.11.



«Для «Ромы» в плане перспективы на будущий сезон этот матч имеет большее значение, чем для «Манчестер Юнайтед», который попадёт в Лигу чемпионов и через чемпионат. «Роме» надо выигрывать Лигу Европы, чтобы попасть в главный еврокубок. Но, конечно, на такой стадии «МЮ» отступать и дарить подарки не станет. Ему самому нужен трофей. Он нужен Сульшеру, чтобы утвердиться на посту главного тренера.



Если мы будем вспоминать все принципиальные и важные матчи в этом сезоне, то, как правило, «Юнайтед» их проводил очень аккуратно, не пытался ввязаться в открытый футбол. Так было с «Ман Сити», «Челси», «Ливерпулем». И, думаю, предстоящий матч будет относиться к уже названным, всё-таки стадия турнира очень серьёзная. Естественно, в первой игре полуфинала важно не пропустить дома, поэтому «МЮ» будет пытаться надавить на соперника без особого риска. Опыт такой есть, класс игроков может поспособствовать выполнению задачи.



На мой взгляд, у «Юнайтед» есть все шансы победить всухую — 1:0 или 2:0. Но я не буду рисковать и просто возьму «тотал меньше 2,5 мяча». Интересно, конечно, посмотреть на Мхитаряна против «Манчестера», но вряд ли ему удастся что-то показать. Окружение не такого высокого класса, как сам Генрих, а оппоненты сильны», — сказал Титов.

«МЮ» — «Рома». Прогноз: прости, Мхитарян! Сульшеру очень нужен трофей За пять последних игр во всех турнирах манкунианцы пропустили лишь два мяча.