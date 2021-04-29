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«Вильярреал» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на полуфинальный матч Лиги Европы

«Вильярреал» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на полуфинальный матч Лиги Европы
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на первый матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Вильярреал» — «Арсенал».

Ставка: победа «Вильярреала» за 2.60.

«Коэффициент на победу хозяев здесь кажется слишком завышенным. «2.60» — это чересчур. Испанцы отлично смотрятся в этой Лиге Европы, этот турнир ими традиционно любим и особенно сейчас приоритетен. Это даже если не вспоминать, кто их возглавляет – а Унаи Эмери, как мы знаем, главный специалист современности по завоеванию Кубка УЕФА.

Думаю, «Вильярреал» будет здесь играть с позиции силы. Они лучше и во владении, и эффективнее впереди. У них нет кадровых проблем, в полном порядке Жерар Морено, который отмечается результативными действиями в шести подряд матчах турнира.

А вот у «Арсенала» с кадрами не все в порядке – не сыграют ни Обамеянг, ни Ляказетт, что ослабляет нападение, Давид Луиз, который явно пригодился бы центру обороны, и Тирни, без которого страдают и нападение, и защита.

В общем, испанцы здесь должны быть явно ближе к победе», — сказал Петросьян.

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«Вильярреал» выиграл все домашние матчи в Лиге Европы, но «Арсеналу» есть чем ответить.
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