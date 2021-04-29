«МЮ» — «Рома»: ставка Максима Калиниченко на встречу Лиги Европы

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч полуфинала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Рома».
Ставка: победа «МЮ» в 1 мяч за 3.54.
«Рома», на мой взгляд, достаточно неуверенно вышла в этот полуфинал, обыграв «Аякс». Мне кажется, амстердамцы все-таки были сильнее. Но по каким-то причинам «Аякс» не смог реализовать свой потенциал и выбыл в итоге. Но стоит отдать должное римлянам, они воспользовались своими возможностями и прошли дальше.
МЮ же более уверено вошел в эту стадию еврокубка. Смог обыграть он и «Милан» в 1/8, и «Гранаду» в 1/4. Он по праву считается фаворитом в этой игре и в их паре вообще.
Думаю, игра будет тяжелой для обеих команд, сильно они уже устали. Подходит конец сезона, и напряжение нарастает. Да и футбол обеих команд в их нынешнем состоянии не подразумевает очень результативной игры. Я удивлюсь, если мы увидим россыпь голов в этом матче.
Все-таки большого преимущества в классе у МЮ нет перед «Ромой». Римляне тоже имеют крепкий состав и уже в этом сезоне выдавали неплохие матчи против равных соперников. Так что если МЮ выиграет, во что я верю, то сделает это с небольшим преимуществом в счете», — сказал Калиниченко.
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