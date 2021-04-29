«Вильярреал» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на матч Лиги Европы 29 апреля

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Арсенал».
Ставка: ТМ 4.5 и обе забьют за 2.20.
«Обе команды играющие, обе очень хотят попасть в Лигу чемпионов. А это можно сделать только через победу в Лиге Европы. И здесь дополнительная подоплёка — фигура Уная Эмери. Он работал в «Арсенале», где ему всё-таки не дали столько времени, сколько было нужно. Какие-то промежуточные успехи были, но выстроить команду не получилось. Теперь это пробует сделать другой испанец — Артета. И не сказать, что у него лучше получается.
«Вильярреал» — команда очень интересная, обладающая квалифицированными игроками, опытными. Там есть игроки сборной Испании — как бывшие, так и действующие. Недооценивать эту команду нельзя. Даже «Барселоне», находящейся в отличной форме, пришлось в выходные попотеть — победили только 2:1. При этом «Вильярреал» треть матча в меньшинстве играл.
«Вильярреал» регулярно пропускает и забивает. Поэтому я бы от этого отталкивался и взял ставку «обе забьют и тотал меньше 4,5 мяча». Голы должны быть с обеих сторон. Но не уверен, что их будет очень много, учитывая стадию и тот факт, что это лишь первая игра», — сказа Титов.
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